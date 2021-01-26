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Происшествия     26.01.2021 17:09

Песков сообщил о потере глаза водителем служебной машины в ходе акции 23 января в Москве

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Теги:  Дмитрий Песков  акции протеста  травмы 

26 января. Mossovetinfo.ru – Водитель служебного автомобиля, который получил травму во время несанкционированной акции протеста в Москве в субботу, 23 января, лишился глаза, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что участники акции оказывали физическое воздействие на многих, в том числе на правоохранителей.

В ходе несанкционированной акции протеста в Москве в субботу, 23 января, участники акции атаковали автомобиль с мигалкой в районе Трубной площади. По данным СМИ, автомобиль принадлежит ФСБ. На видеокадрах с места происшествия видно, что протестующие разбили стекло машины, а водитель получил травму глаза.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. В Москве СК РФ возбудил по итогам акций уголовные дела по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее стало известно, что еще одно уголовное дело возбуждено по факту нарушения санитарных норм.


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Теги: 
Дмитрий Песков  акции протеста  травмы 

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