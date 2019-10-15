15 октября. Mossovetinfo.ru – Следователи проводят обыски в штабах Фонда борьбы с коррупцией в 30 регионах страны, а также на квартирах ряда сотрудников ФБК, сообщается на официальном сайте СК РФ.



Сообщается, что обыски проходят в рамках расследования дела об отмывании денежных средств, за счет которых происходило финансирование ФБК.



Кроме того, сообщается, что по ходатайству СК РФ суд наложил арест на счета ФБК в кредитных организациях. Установлено, что на эти счета поступали денежные средства из-за рубежа. Это стало основанием для включения ФБК в реестр «иностранных агентов».