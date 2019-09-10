9 сентября. Mossovetinfo.ru – Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении убытков к организаторам акции оппозиции в Москве 27 июля.
В качестве ответчиков по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Согласно исковому заявлению, они были организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля.
Суд постановил исключить Георгия Албурова из числа ответчиков. С остальных ответчиков по иску суд постановил взыскать в пользу ГУП «Мосгортранс» 1 миллион 218 тысяч 591 рублей 58 копеек.
Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.
18:46 Происшествия Суд удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам несогласованных акций в Москве
17:45 Город (Москва и область) В Москве назвали самые ожидаемые события в сфере транспорта
16:03 Власть Путин назначил Дениса Повова прокурором Москвы
15:50 Город (Москва и область) Мосгоризибрком признал состоявшимися выборы в Мосгордуму
15:02 Город (Москва и область) В 2019 году фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках
09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова
07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю
20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму
20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму
08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок