9 сентября. Mossovetinfo.ru – Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении убытков к организаторам акции оппозиции в Москве 27 июля.



В качестве ответчиков по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Согласно исковому заявлению, они были организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля.



Суд постановил исключить Георгия Албурова из числа ответчиков. С остальных ответчиков по иску суд постановил взыскать в пользу ГУП «Мосгортранс» 1 миллион 218 тысяч 591 рублей 58 копеек.



Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.