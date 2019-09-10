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Происшествия     10.09.2019 18:46

Суд удовлетворил иск Мосгортранса к организаторам несогласованных акций в Москве

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Теги:  суд  Мосгортранс  иск  оппозиция  акции 

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Коптевский суд Москвы удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» о возмещении убытков к организаторам акции оппозиции в Москве 27 июля.

В качестве ответчиков по иску выступали оппозиционеры Алексей Навальный, Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Согласно исковому заявлению, они были организаторам несанкционированной акции в Москве 27 июля.

Суд постановил исключить Георгия Албурова из числа ответчиков. С остальных ответчиков по иску суд постановил взыскать в пользу ГУП «Мосгортранс» 1 миллион 218 тысяч 591 рублей 58 копеек.

Несанкционированная акция прошла в Москве 27 июля. По данным МВД, в акции приняли участие 3,5 тысячи человек, более тысячи человек было задержано. Участники акции требовали допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции, которым было отказано в регистрации.


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Теги: 
суд  Мосгортранс  иск  оппозиция  акции 

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