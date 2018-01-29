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Происшествия     29.01.2018 21:20

Суд в Москве арестовал соратника Навального Ляскина на 15 суток

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Теги:  суд  арест  Николай Ляскин  Алексей Навальный  оппозиция  акции  митинги 

29 января. Mossovetinfo.ru - Перовский суд Москвы признал оппозиционера Николая Ляскина виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и арестовал его на 15 суток.

Согласно протоколу, Ляскин, который является сотрудником штаба оппозиционера Алексея Навального, призывал участвовать в несогласованной акции, которая прошла 28 января в Москве и других городах России.

Кроме того, в понедельник Симоновский суд Москвы арестовал на 15 суток начальника московского штаба Навального Сергей Бойко (по той же статье).

Сам Навальный был задержан 28 января в центре Москвы, но позже отпущен до суда. В полиции сообщили, что на него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 28 января в центре столицы. В этой связи Навальному было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.


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Теги: 
суд  арест  Николай Ляскин  Алексей Навальный  оппозиция  акции  митинги 

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