29 января. Mossovetinfo.ru - Перовский суд Москвы признал оппозиционера Николая Ляскина виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и арестовал его на 15 суток.
Согласно протоколу, Ляскин, который является сотрудником штаба оппозиционера Алексея Навального, призывал участвовать в несогласованной акции, которая прошла 28 января в Москве и других городах России.
Кроме того, в понедельник Симоновский суд Москвы арестовал на 15 суток начальника московского штаба Навального Сергей Бойко (по той же статье).
Сам Навальный был задержан 28 января в центре Москвы, но позже отпущен до суда. В полиции сообщили, что на него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 28 января в центре столицы. В этой связи Навальному было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
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