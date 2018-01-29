29 января. Mossovetinfo.ru - Перовский суд Москвы признал оппозиционера Николая Ляскина виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и арестовал его на 15 суток.



Согласно протоколу, Ляскин, который является сотрудником штаба оппозиционера Алексея Навального, призывал участвовать в несогласованной акции, которая прошла 28 января в Москве и других городах России.



Кроме того, в понедельник Симоновский суд Москвы арестовал на 15 суток начальника московского штаба Навального Сергей Бойко (по той же статье).



Сам Навальный был задержан 28 января в центре Москвы, но позже отпущен до суда. В полиции сообщили, что на него будет составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».



Прокуратура Москвы предупреждала о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 28 января в центре столицы. В этой связи Навальному было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.