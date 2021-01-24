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Происшествия     24.01.2021 13:45

В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

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Теги:  акция  23 января  реанимация  Юдина 

24 января. Mossovetinfo.ru - Пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального женщина, которую предположительно ударил сотрудник ОМОН, находится в реанимационном отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на учреждение.

Петербургский НИИ скорой помощи имени Джанелидзе не стал комментировать «Фонтанке» информацию о здоровье 54-летней Маргариты Юдиной, получившей ногой в живот от полицейского. Неназванные источники стационара говорят о реанимации и тяжелом состоянии. Со ссылкой на анонимных источников в больнице СМИ сообщили о тяжелом состоянии Юдиной. Она находится в реанимационном отделении и с травмой головы. Видео обстоятельств с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов, - разместила «Фонтанка».

ГУ МВД России проводит проверку по факту инциденту с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания. Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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Теги: 
акция  23 января  реанимация  Юдина 

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