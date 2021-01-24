14:50 Мнения Дмитрий Орлов - АПЭК - 15 тезисов о протесте 23 января
13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января
13:17 Общество 1360 человек задержано в Москве на акции протеста 23 января
11:17 Происшествия По итогам несогласованной акции 23 января в Москве возбуждены уголовные дела - СК
19:07 Общество На несогласованную акцию в центре Москвы пришли 19 человек с COVID-19 - Депздрав
09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно
09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19
08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ
08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса
11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года
11:30 Город (Москва и область) В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации