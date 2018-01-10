К 27 февраля имя Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне

10 января. Mossovetinfo.ru - До 27 февраля имя убитого оппозиционного политика Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне. Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.



«На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», - написал в Facebook во вторник экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. «Переименование вступит в силу к 27 февраля», - также сообщил Кара-Мурза-младший.