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В мире     10.01.2018 00:01

К 27 февраля имя Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне

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Теги:  Борис Немцов  27 февраля  Вашингтон  площадь  наименование 

10 января. Mossovetinfo.ru - До 27 февраля имя убитого оппозиционного политика Бориса Немцова получит площадь перед посольством РФ в Вашингтоне. Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта. Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.

«На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова», - написал в Facebook во вторник экс-сопредседатель партии ПАРНАС, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. «Переименование вступит в силу к 27 февраля», - также сообщил Кара-Мурза-младший.

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Теги: 
Борис Немцов  27 февраля  Вашингтон  площадь  наименование 

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