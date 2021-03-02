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В мире     02.03.2021 17:48

США вслед за ЕС ввели против России санкции по делу Навального

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Теги:  США  Алексей Навальный  Навальный  санкции 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Американские власти вслед за Евросоюзом ввели против России санкции по делу Алексея Навального, об этом сообщил на брифинге высокопоставленный представитель американской администрации.

Санкции введены в отношении 9 российских компаний и одного исследовательского института. Кроме того, санкции ведены в отношении 3 коммерческих компаний из Германии и 1 из Швейцарии.

По мнению американской администрации все эти организации причастны к производству биологического и химического оружия.

Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организации, будет подпадать под лицензионный режим США «с презумпцией отказа» в лицензии.

Кроме того, США ввели санкции против семи российских чиновников. Любая собственность этх лиц, которая будет обнаружена в США, будет заблокирована. Санкции могут быть наложены и на тех, кто помогает им транзакциями.

В американской администрации подчеркнули, что новые антироссийские санкции вводятся в тесном взаимодействии с партнерами из Евросоюза.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел санкции против ряда российских чиновников, которые по мнению Евросоюза причастны к заключению Алексея Навального.

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Теги: 
США  Алексей Навальный  Навальный  санкции 

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