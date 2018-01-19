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Власть     19.01.2018 09:41

Конституционный суд отказал Навальному в рассмотрении жалобы на закон о выборах

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Теги:  Конституционный суд  выборы  президент  закон  Навальный  судимость  жалоба  отказ 

19 января, Mossovetinfo.ru – Конституционный суд России оперативно вынес определение об отказе рассматривать жалобу Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, запрещающий баллотироваться кандидату с непогашенной судимостью. «Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не находит оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению», - отмечается в определении суда.

Определение Конституционного суда от 18 января «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Навального Алексея Анатольевича на нарушение его конституционных прав подпунктом 1 пункта 52 статьи 3 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» опубликовано на официальном сайте КС.

В определении отмечается, что «как следует из жалобы и приложенных к ней материалов, вступившим в законную силу приговором Ленинского районного суда города Кирова от 8 февраля 2017 года А.А.Навальный осужден по части четвертой статьи 160 «Присвоение или растрата» УК Российской Федерации к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год пять месяцев и штрафом в размере пятьсот тысяч рублей» и с учетом ранее ранее выраженных Конституционным Судом правовых позиций по ФЗ о выборах Президента неопределенность в вопросе о соответствии того закона Конституции Российской Федерации отсутствует.

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Теги: 
Конституционный суд  выборы  президент  закон  Навальный  судимость  жалоба  отказ 

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