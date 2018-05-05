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Власть     05.05.2018 10:05

Прокуратура напомнила, что акция на Тверской улице 5 мая не согласована

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Теги:  оппозиция  прокуратура  акции  Алексей Навальный  Навальный 

5 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура ЦАО предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

В заявлении отмечается, что в интернете «продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая в шествии по Тверской улице».

Проведение акции не согласовано. Алексею Навальному, который призывает к участию в шествии, объявлено предостережение.


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Теги: 
оппозиция  прокуратура  акции  Алексей Навальный  Навальный 

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