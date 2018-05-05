5 мая. Mossovetinfo.ru – Прокуратура ЦАО предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.



В заявлении отмечается, что в интернете «продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая в шествии по Тверской улице».



Проведение акции не согласовано. Алексею Навальному, который призывает к участию в шествии, объявлено предостережение.