29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин не стал отвечать на вопрос, готов ли просить «Единую Россию» помочь оппозиционным кандидатам преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэр столицы, отметив, что говорить об этом пока рано.
«Давайте доживем до мэрских выборов. Сейчас президентские выборы, а о мэрских говорить рановато», - сказал Собянин в интервью «Коммерсанту».
О том, что муниципальные депутаты от партии не будут отдавать свои подписи для выдвижения кандидатов от оппозиции на выборах мэра, ранее заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.
На выборах мэра Москвы в 2013 году основные соперники Собянина («Единая Россия») смогли преодолеть муниципальный фильтр за счет голосов единороссов, переданных им при посредничестве Ассоциации муниципальных образований Москвы. Например, тогда штаб Алексея Навального получил 49 подписей «от Собянина».
Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.
Подводя итоги муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года, председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что только «Единая Россия» сможет преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы в 2018 году. Горбунов пояснил, что потребуется собрать подписи 109 муниципальных образований.
14:28 Общество Собянин выразил крайнюю озабоченность делом врача Мисюриной, получившей срок после смерти пациента
13:57 Происшествия Метро опровергло информацию о задымлении на станции «Курская»
13:54 Город Собянин открыл новый детский сад в Солнцево
13:43 Общество МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде 30 января в Москве
12:36 Город Аренда самой дорогой квартиры в Москве снизилась до 600 тыс руб в месяц
09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний
16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья
14:22 Город Названы даты Московского урбанистического форума - 2018
22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов
13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации
19:06 Власть Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме
21:23 Город Собянин: Московский урбанистический форум а 2018 году пройдет в «Зарядье»
17:46 Город Адреса домов для переселения по программе реновации в 2018 году