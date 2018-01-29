29 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин не стал отвечать на вопрос, готов ли просить «Единую Россию» помочь оппозиционным кандидатам преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэр столицы, отметив, что говорить об этом пока рано.



«Давайте доживем до мэрских выборов. Сейчас президентские выборы, а о мэрских говорить рановато», - сказал Собянин в интервью «Коммерсанту».



О том, что муниципальные депутаты от партии не будут отдавать свои подписи для выдвижения кандидатов от оппозиции на выборах мэра, ранее заявил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.



На выборах мэра Москвы в 2013 году основные соперники Собянина («Единая Россия») смогли преодолеть муниципальный фильтр за счет голосов единороссов, переданных им при посредничестве Ассоциации муниципальных образований Москвы. Например, тогда штаб Алексея Навального получил 49 подписей «от Собянина».



Согласно избирательному кодексу города Москвы, количество необходимых подписей для выдвижения кандидата на выборы мэра Москвы составляет 6 процентов от общего числа муниципальных депутатов. При этом кандидат должен быть поддержан указанными лицами не менее чем в трех четвертях муниципальных образований.



Подводя итоги муниципальных выборов в Москве в сентябре 2017 года, председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов заявил, что только «Единая Россия» сможет преодолеть муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы в 2018 году. Горбунов пояснил, что потребуется собрать подписи 109 муниципальных образований.