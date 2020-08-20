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Власть     20.08.2020 15:16

В Кремле прокомментировали информацию об отравлении Навального

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Теги:  Алексей Навальный  Дмитрий Песков  Кремль 

20 августа. Mossovetinfo.ru – В Кремле знают о состоянии здоровья Алексея Навального и желают ему скорейшего выздоровления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что если возникнет необходимость лечения Навального за рубежом, то соответствующее обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки.

«Если обратятся к Кремлю, или обратятся к Минздраву, или обратятся к любому ведомству, естественно, многие граждане России в эти дни даже, хотя закрыты границы, они выезжают на лечение за границу, и конечно, мы будем готовы рассмотреть очень оперативно такие обращения, если они будут», - приводит слова Пескова РИА Новости.

В тоже время Песков призвал не строить предположения о болезни Навального, а дождаться официальных результатов анализов. Если анализы подтвердят, что Навальный был отравлен, будет начато расследование.

Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навальный был госпитализирован в местную больницу. Позднее стало известно, что он находится в коме, в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что Навальный был отравлен.


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Теги: 
Алексей Навальный  Дмитрий Песков  Кремль 

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