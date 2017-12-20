Другие материалы
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Власть
29.12.2017, 08:55
Яшина за «собрание граждан» в центре Москвы оштрафовали на 30 тыс. руб.
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Постановлением Мещанского суда Москвы глава совета депутатов Красносельского района Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ...
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Власть
29.12.2017, 08:34
Путин подписал закон о повышении МРОТ до прожиточного минимума
29 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. «Установить минималь...
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Власть
20.12.2017, 13:14
Госдума ужесточила наказание за «телефонный терроризм»
20 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на заседании в среду 20 декабря приняла в третьем окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за телефонный терроризм. Теперь за ложное сообщение ...