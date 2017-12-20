29 декабря. Mossovetinfo.ru - Постановлением Мещанского суда Москвы глава совета депутатов Красносельского района Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ...

29 декабря, Mossovetinfo.ru - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения. «Установить минималь...

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Госдума на заседании в среду 20 декабря приняла в третьем окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за телефонный терроризм. Теперь за ложное сообщение ...