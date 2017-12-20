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Власть     29.12.2017 08:55

Яшина за «собрание граждан» в центре Москвы оштрафовали на 30 тыс. руб.

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Теги:  Яшин  суд  мероприятие  закон 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Постановлением Мещанского суда Москвы глава совета депутатов Красносельского района Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч. 2 ст. 20. 2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия"), - сообщила ИА «Моссовет» представитель суда.
«Постановлением Яшин Илья признан виновным в административном правонарушении по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа 30 000 руб.», - сказала она.

Илью Яшина признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия за проведение акции в Лермонтовском сквере. Первоначально мероприятие планировалось как районный праздник «День свободных выборов», однако формат мероприятия был изменен на «собрание граждан».

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия. 20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов о проведении мероприятия по иску депутата МО Красносельский Алевтины Базеевой. 

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Теги: 
Яшин  суд  мероприятие  закон 

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