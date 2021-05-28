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Другое     28.05.2021 12:03

Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем футбольных сборных России и Болгарии

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  товарищеские матчи  Филипп Киркоров 

28 мая. Mossovetinfo.ru — Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем футбольных сборных России и Болгарии 5 июня, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Матч состоится в Москве, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и станет частью подготовки сборной России к чемпионату Европы по футболу.

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Карта места

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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  товарищеские матчи  Филипп Киркоров 

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