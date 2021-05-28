Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем футбольных сборных России и Болгарии

28 мая. Mossovetinfo.ru — Филипп Киркоров исполнит гимн России перед матчем футбольных сборных России и Болгарии 5 июня, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.



Матч состоится в Москве, на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина и станет частью подготовки сборной России к чемпионату Европы по футболу.