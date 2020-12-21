21 декабря. Mossovetinfo.ru - Размещенное А. Навальным в сети "Интернет" так называемое "расследование" представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов ФСБ, сообщило в понедельник ТАСС
, со ссылкой на заявление, которое распространил Центр общественных связей ФСБ.
В заявлении отмечается, что опубликованная Навальным запись разговора с якобы, с одним из участником его отравления, - «является подделкой». «Использование способа подмены номера абонента — известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора»,—говорится в заявлении. Также ФСБ проводит проверку по факту подмены номера.
В понедельник Алексей Навальный распространил видеоматериал в котором утверждается, что он, представившись помощником главы Совбеза и экс главы ФСБ Николая Патрушева, поговорил со своим отравителем. "Это невероятно. Я позвонил одному из своих убийц и поговорил с ним. Один из самых удивительных разговоров в моей жизни. Так странно обсуждать собственное убийство с одним из тех, для кого это просто работа. Мой собеседник - военный химик из ФСБшной группы отравителей - отвечает за зачистку следов химоружия после совершения преступления", - сообщил Навальный.
Навальный так поясняет в новом расследовании тему подмены номера с которого звонил и записывал разговор, на номер коммутатора ФСБ. "Ну а я ровно в семь утра начал звонить своим убийцам.
У Bellingcat были их телефонные номера и список номеров, по которым они звонили сами. Анализ этих данных показал, что для того, чтобы скрыть содержание разговоров, они используют специальный номер. Нечто вроде ФСБ-шного коммутатора. Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставили вместо него нужный нам номер.
Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать.
Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача.
Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из института криминалистики ФСБ, работавший до этого в научно-исследовательском центре биологической безопасности Министерства обороны и военной академия радиационной, химической и биологической защиты. Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я — помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева.".
В первый час этот получасовой ролик Навального на ютубе просмотрело более миллиона человек. На данный момент (21 декабря, 23:00 мск - ред), - более 6,5 миллионов просмотров.