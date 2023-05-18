 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     14.05.2023 10:49

18-21 мая 2023 года на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  18-21 мая 2023  ВДНХ  фестиваль  гастрономический  гастрономия  виноделие  шоу  рестораны 

14 мая - Mossovetinfo.ru - 18-21 мая 2023 года на площади Промышленности ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест», сообщают в горадминистрации столицы и организаторы фестиваля.

Будет представлено:
- 40 ресторанных концепций;
- зона с барами от Российских виноделов и пивоваров;
- насыщенная шоу программа с концертами, розыгрышами и другими активностями;
- презентация второго Гастрономического Путеводителя ВДНХ (19 мая), который помогает гостям выставки легче сориентироваться на территории и выбрать для себя подходящее кафе, ресторан или фуд-корт.

ВДНХ, гастрономия, фестиваль, еда, вино, пиво, 18 мая, 19 мая, 20 мая, 21 мая

18 мая площадка будет открыта для посетителей с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая - с 11:00 до 22:00.

Будет работать площадка «Сделано в Москве», где можно попробовать продукты питания и приобрести товары для дома лучших столичных производителей.

В 2022 году «РестоМаркет Фест» проходил впервые, с 2 по 4 сентября, мероприятия посетили более 100 тыс. человек.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
18-21 мая 2023  ВДНХ  фестиваль  гастрономический  гастрономия  виноделие  шоу  рестораны 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:49 Город (Москва и область) 18-21 мая 2023 года на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль

07:51 Другое СБУ объявила допнабор в колл-центры, вымогающие деньги у россиян

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

08:27 В мире В 2023 году экономика Китая, вероятно, вырастет на 5,2 проц., - МВФ

08:08 Происшествия Возбудить дело после травмирования детей в результате наезда электросамокатов в парке Горького в Москве поручил глава СК

Актуальные материалы

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

12:48 Общество 10 признаков того, что вы общаетесь ​​​​​​​с мошенником в Сети - Роскачество

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru