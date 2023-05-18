14 мая - Mossovetinfo.ru - 18-21 мая 2023 года на площади Промышленности ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «РестоМаркет Фест», сообщают в горадминистрации столицы и организаторы фестиваля.Будет представлено:- 40 ресторанных концепций;- зона с барами от Российских виноделов и пивоваров;- насыщенная шоу программа с концертами, розыгрышами и другими активностями;- презентация второго Гастрономического Путеводителя ВДНХ (19 мая), который помогает гостям выставки легче сориентироваться на территории и выбрать для себя подходящее кафе, ресторан или фуд-корт.18 мая площадка будет открыта для посетителей с 15:00 до 22:00, с 19 по 21 мая - с 11:00 до 22:00.Будет работать площадка «Сделано в Москве», где можно попробовать продукты питания и приобрести товары для дома лучших столичных производителей.В 2022 году «РестоМаркет Фест» проходил впервые, с 2 по 4 сентября, мероприятия посетили более 100 тыс. человек.