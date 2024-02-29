8 и 9 марта часть парковок в Москве будет бесплатными

5 марта — Mossovetinfo.ru — 8 и 9 марта, в честь Международного женского дня, часть парковок в Москве будет бесплатными, платными останутся парковки на улицах с тарифами 380 и 450 руб. в час и со шлагбаумом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Парковка в Москве в честь Международного женского дня будет бесплатной. В пятницу и субботу, 8 и 9 марта, это коснется всех без исключения улиц. 10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 руб. в час», – сообщил мэр.



Также парковки со шлагбаумом останутся платными и продолжат работать по действующим тарифам.