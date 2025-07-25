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Город (Москва и область)     28.07.2025 11:23

«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя информсистем

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Теги:  Аэрофлот  Шереметьево  сбой  информсистема 

28 июля — Mossovetinfo.ru — Авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов в/из Москвы в связи со сбоем информационных систем, сообщила авиакомпания в своем официальном информационном канале.

«Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы:

SU1642/1643 Москва – Астрахань - Москва

SU1498/1499 Москва – Грозный - Москва

SU1400/1401 Москва - Екатеринбург - Москва
SU1416/1417 Москва - Екатеринбург - Москва
SU1402/1403 Москва - Екатеринбург - Москва
SU1020/1021 Москва - Екатеринбург - Москва

SU1860/1861 Москва - Ереван - Москва

SU1276/1277 Москва - Казань - Москва

SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва
SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва
SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва

SU1486/1487 Москва -Красноярск - Москва

SU1058/1059 Москва - Махачкала - Москва

SU1304/1305 Москва - Минеральные Воды - Москва
SU1312/1313 Москва - Минеральные Воды - Москва
SU1028/1029 Москва - Минеральные Воды - Москва
SU1310/1311 Москва - Минеральные Воды - Москва
SU1352/1353 Москва - Минеральные Воды - Москва

SU1830/1831 Москва - Минск - Москва
SU1842/1843 Москва - Минск - Москва
SU1836/1837 Москва - Минск - Москва

SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва
SU1324/1325 Москва - Мурманск - Москва

SU1688/1689 Москва - Омск - Москва

SU1240/1241 Москва - Оренбург - Москва

SU1060/1061 Москва - Орск - Москва

SU1202/1203 Москва - Пермь - Москва

SU1218/1219 Москва - Самара - Москва

SU1040/1041 Москва - Сочи - Москва

SU012/013 Москва - Санкт-Петербург - Москва
SU010/011 Москва - Санкт-Петербург - Москва
SU008/009 Москва - Санкт-Петербург - Москва

SU1366/1367 Москва - Ставрополь - Москва
SU1362/1363 Москва - Ставрополь - Москва
SU1364/1365 Москва - Ставрополь - Москва
SU1368/1369 Москва - Ставрополь - Москва

SU1506/1507 Москва - Тюмень - Москва
SU1368/1369 Москва - Тюмень - Москва

SU1230/1231 Москва - Уфа - Москва

SU1094/1095 Москва - Челябинск - Москва
SU1420/1421 Москва - Челябинск - Москва
SU1422/1423 Москва - Челябинск – Москва»

«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево», - сообщили в авиакомпании.

Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты, оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.

Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.

«Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки», - сообщает «Аэрофлот»

Ситуация в Шереметьево со сбоем в работе авиакомпании «Аэрофлот» находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

О Б Н О В Л Е Н О 11:29 МСК

В 11:22 мск компания сообщила о дополнительно отмененных рейсвх:
Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево

Отменены рейсы:

SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва
SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва
SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва
SU1962/1963 Москва – Астана – Москва
SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва
SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва
SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва

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Теги: 
Аэрофлот  Шереметьево  сбой  информсистема 

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