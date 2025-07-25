«Аэрофлот» отменил десятки рейсов из-за сбоя информсистем

28 июля — Mossovetinfo.ru — Авиакомпания «Аэрофлот» отменила десятки рейсов в/из Москвы в связи со сбоем информационных систем, сообщила авиакомпания в своем официальном информационном канале.



«Уважаемые пассажиры, в связи со сбоем информационных систем произошли изменения в расписании. Отменены следующие рейсы:



SU1642/1643 Москва – Астрахань - Москва



SU1498/1499 Москва – Грозный - Москва



SU1400/1401 Москва - Екатеринбург - Москва

SU1416/1417 Москва - Екатеринбург - Москва

SU1402/1403 Москва - Екатеринбург - Москва

SU1020/1021 Москва - Екатеринбург - Москва



SU1860/1861 Москва - Ереван - Москва



SU1276/1277 Москва - Казань - Москва



SU1016/1017 Москва - Калининград - Москва

SU1002/1003 Москва - Калининград - Москва

SU1004/1005 Москва - Калининград - Москва



SU1486/1487 Москва -Красноярск - Москва



SU1058/1059 Москва - Махачкала - Москва



SU1304/1305 Москва - Минеральные Воды - Москва

SU1312/1313 Москва - Минеральные Воды - Москва

SU1028/1029 Москва - Минеральные Воды - Москва

SU1310/1311 Москва - Минеральные Воды - Москва

SU1352/1353 Москва - Минеральные Воды - Москва



SU1830/1831 Москва - Минск - Москва

SU1842/1843 Москва - Минск - Москва

SU1836/1837 Москва - Минск - Москва



SU1320/1321 Москва - Мурманск - Москва

SU1324/1325 Москва - Мурманск - Москва



SU1688/1689 Москва - Омск - Москва



SU1240/1241 Москва - Оренбург - Москва



SU1060/1061 Москва - Орск - Москва



SU1202/1203 Москва - Пермь - Москва



SU1218/1219 Москва - Самара - Москва



SU1040/1041 Москва - Сочи - Москва



SU012/013 Москва - Санкт-Петербург - Москва

SU010/011 Москва - Санкт-Петербург - Москва

SU008/009 Москва - Санкт-Петербург - Москва



SU1366/1367 Москва - Ставрополь - Москва

SU1362/1363 Москва - Ставрополь - Москва

SU1364/1365 Москва - Ставрополь - Москва

SU1368/1369 Москва - Ставрополь - Москва



SU1506/1507 Москва - Тюмень - Москва

SU1368/1369 Москва - Тюмень - Москва



SU1230/1231 Москва - Уфа - Москва



SU1094/1095 Москва - Челябинск - Москва

SU1420/1421 Москва - Челябинск - Москва

SU1422/1423 Москва - Челябинск – Москва»



«Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево », - сообщили в авиакомпании.



Кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты , оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки.



Пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней.



«Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки», - сообщает «Аэрофлот»



Ситуация в Шереметьево со сбоем в работе авиакомпании «Аэрофлот» находится на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры , сообщили в пресс-службе ведомства.



О Б Н О В Л Е Н О 11:29 МСК



В 11:22 мск компания сообщила о дополнительно отмененных рейсвх:

Дополнительная информация по рейсам в/из Шереметьево



Отменены рейсы:



SU1572/1573 Москва – Элиста – Москва

SU1346/1347 Москва – Кировск – Москва

SU1018/1019 Москва – Калининград – Москва

SU1962/1963 Москва – Астана – Москва

SU1490/1491 Москва – Красноярск – Москва

SU1122/1123 Москва – Сочи – Москва

SU1124/1125 Москва – Сочи – Москва