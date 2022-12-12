AR-экскурсию протестируют на Никольской улице в центре Москвы

12 декабря, Mossovetinfo.ru - В мобильном приложении «Узнай Москву» запустили в тестовом формате тестирование экскурсии в режиме дополненной реальности (AR) по Никольской улице, одной из старейших в Москве, выходящей с одной стороны на Красную площадь, а с другой - на Лубянскую площадь. Об этом сообщает сайт горадминистрации.



Особенность пилотного проекта — в технологии создания виртуальных сцен. При помощи камеры смартфона пользователь может взаимодействовать с 3D-персонажем — виртуальным гидом и следовать за ним по маршруту. Идею разработала отечественная компания.



«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.