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Город (Москва и область)     12.12.2022 07:24

AR-экскурсию протестируют на Никольской улице в центре Москвы

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Теги:  AR-экскурсия  Никольская 

12 декабря, Mossovetinfo.ru - В мобильном приложении «Узнай Москву» запустили в тестовом формате тестирование экскурсии в режиме дополненной реальности (AR) по Никольской улице, одной из старейших в Москве, выходящей с одной стороны на Красную площадь, а с другой - на Лубянскую площадь. Об этом сообщает сайт горадминистрации.

Особенность пилотного проекта — в технологии создания виртуальных сцен. При помощи камеры смартфона пользователь может взаимодействовать с 3D-персонажем — виртуальным гидом и следовать за ним по маршруту. Идею разработала отечественная компания.

«Узнай Москву» — совместный проект департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

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Карта места

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Теги: 
AR-экскурсия  Никольская 

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