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11.08.2023, 12:09
Беспилотник ликвидирован ПВО в районе Карамышевской набережной - Собянин
11 августа — Mossovetinfo.ru — При падении обломков в районе Карамышевской набережной ликвидированного ПВО беспило...
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Город (Москва и область)
10.08.2023, 10:58
14 человек остаются в больнице после взрыва в Сергиевом Посаде
10 августа — Mossovetinfo.ru — Четырнадцать человек остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице после взрыва, ...
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Город (Москва и область)
10.08.2023, 07:59
ПВО ночью сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города - Собянин
10 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих telegram-каналах, что ночью...