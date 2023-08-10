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Город (Москва и область)     11.08.2023 12:09

Беспилотник ликвидирован ПВО в районе Карамышевской набережной - Собянин

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Теги:  беспилотник  Москва  ПВО  Собянин  БПЛА  Карамышевская набережная 

11 августа — Mossovetinfo.ru — При падении обломков в районе Карамышевской набережной ликвидированного ПВО беспилотника (БПЛА) никто не пострадал, сообщил мэр Москвы.

"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сообщил мэр столицы в своем telegram-канале.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и Минобороны России сообщили в своих telegram-каналах, что ночью (10 августа - ред.) силами ПВО в небе над Калужской и Московской областями уничтожены два беспилотника (БПЛА), летящих в направлении Москвы.

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Карта места

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Теги: 
беспилотник  Москва  ПВО  Собянин  БПЛА  Карамышевская набережная 

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