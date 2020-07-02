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Город (Москва и область)     02.07.2020 14:09

До конца 2023 года в ТиНАО построят еще шесть станций метро

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Теги:  ТИНАО  строительство  метро  метрополитен 

2 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в ТиНАО построят шесть новых станций метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Четыре станции будут построены на новой Коммунарской линии: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». На Калининско-Солнцевской линии построят станцию «Пыхтино», а на Сокольнической линии – станцию «Новомосковская».

В настоящее время в ТиНАО действует 8 станций метро на двух линиях. Ранее сообщалось, что к 2035 году в ТиНАО будет построено 25 новых станций метро и четыре электродепо.


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Теги: 
ТИНАО  строительство  метро  метрополитен 

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