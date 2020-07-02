2 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в ТиНАО построят шесть новых станций метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.



Четыре станции будут построены на новой Коммунарской линии: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». На Калининско-Солнцевской линии построят станцию «Пыхтино», а на Сокольнической линии – станцию «Новомосковская».



В настоящее время в ТиНАО действует 8 станций метро на двух линиях. Ранее сообщалось, что к 2035 году в ТиНАО будет построено 25 новых станций метро и четыре электродепо.