2 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2023 года в ТиНАО построят шесть новых станций метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.
Четыре станции будут построены на новой Коммунарской линии: «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». На Калининско-Солнцевской линии построят станцию «Пыхтино», а на Сокольнической линии – станцию «Новомосковская».
В настоящее время в ТиНАО действует 8 станций метро на двух линиях. Ранее сообщалось, что к 2035 году в ТиНАО будет построено 25 новых станций метро и четыре электродепо.
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