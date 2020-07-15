15 июля. Mossovetinfo.ru – До конца года в Москве будет достроено три новые станции Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.
По словам Загрутдинова, будут достроены станции «Электрозаводская», «Улица Народного ополчения» и «Карамышевская».
Глава департамента строительства Москвы напомнил, что с начала года в Москве было открыто шесть станций метро: четыре на Некрасовской линии и две на БКЛ.
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