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18:23 В России Минздрав рассказал, как будет работать система вытрезвителей
17:21 Город (Москва и область) На востоке Москвы построят новый автомобильный тоннель
16:39 Общество Рассмотрение дела о замене Навальному условного срока на реальный перенесено в Мосгорсуд
23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД
12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции
11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году
16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»
10:10 Город (Москва и область) Карту «Тройка» можно будет использовать на всех подмосковных маршрутах с 1 февраля
17:46 Город (Москва и область) Воробьев назвал условие отмены коронавирусных ограничений в Подмосковье