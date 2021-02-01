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Город (Москва и область)     01.02.2021 23:29

Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

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Теги:  перекрытия  Мосгорсуд  МВД  Навальный  Алексей Навальный  ограничения движения 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Движение в районе Мосгорсуда 2 февраля будет ограничено. На сайте московского управления МВД сообщается, что ограничении дорожного движения вводится по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00:00, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917 - с 09:00, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - 09:00.

Ранее сообщалось, что рассмотрение дела о замене Алексею Навальному условного срока на реальный перенесено из Симоновского суда столицы в здание Мосгорсуда,

12 января ФСИН обратилась в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Генеральная прокуратура заявила, что поддержит представление ФСИН. Рассмотрение дела состоится 2 февраля.

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Карта места

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Теги: 
перекрытия  Мосгорсуд  МВД  Навальный  Алексей Навальный  ограничения движения 

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