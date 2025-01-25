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Город (Москва и область)     29.01.2025 11:15

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится до 9 февраля

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Теги:  фестиваль  «Китайский Новый год в Москве»  Китай  КНР  Россия  Москва 

29 января — Mossovetinfo.ru — Во вторник на Манежной площади Москвы открылся фестиваль «Китайский Новый год в Москве», который посвящен празднику Весны (Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю), выпавшему в этом году на 29 января, сообщает Синьхуа.

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Фестиваль продлится до 9 февраля и объединит два десятка локаций: Манежную, Тверскую и Болотную площади, Камергерский и Столешников переулки, Тверской бульвар, Новый Арбат, ВДНХ, зоопарк и другие. Событие входит в перекрестную программу мероприятий в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024-2025 годах по решению глав двух государств.
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Выступая на церемонии открытия фестиваля, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил: «Китайский Новый год, или праздник Весны, -- самый торжественный и радостный традиционный праздник в Китае, а также культурное событие глобального масштаба». По его словам, проведение Китаем и Россией традиционных праздников в странах друг друга способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между народами двух стран.
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«В этом году московский фестиваль «Китайский Новый год 2025» станет еще более масштабным и насыщенным по содержанию. Я верю, что данный фестиваль обязательно привлечет в Москву еще больше китайских туристов, которые разделят радость этого праздника с русскими друзьями», -- добавил китайский посол.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга. Гостей ждет красочная программа, которая продлится 13 дней. В прошлом году фестиваль проходил впервые, но уже тогда его посетили более 700 тыс. человек. М. Захарова полагает, что в этом году рекорд будет побит.
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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в ближайшие две недели москвичей и гостей столицы ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий -- театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Центральные улицы украсили световые инсталляции.
фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва

фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва

фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва


фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва

фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва

фестиваль, «Китайский Новый год в Москве», Китай, КНР, Россия, Москва

 Фото: ИА МОССОВЕТ

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Теги: 
фестиваль  «Китайский Новый год в Москве»  Китай  КНР  Россия  Москва 

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