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Город (Москва и область)     18.04.2023 17:45

МАИ переводит студентов на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори

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Теги:  корь  распространение  вакцинация  Москва  МАИ  Губкинский университет  дистанционное обучение 

18 апреля. Mossovetinfo - Московский авиационный институт вводит дистанционный формат обучения для предупреждения распространения кори. Об этом сообщается с Telegram-канале вуза.

"С 19 апреля по 2 мая 2023 года обучение на основной территории МАИ (Волоколамское шоссе, д. 4) будет проходить в дистанционном формате", - говорится в публикации.

Напомним, что с 12 по 16 апреля 2023 года в Губкинском университете проводились противоэпидемиологические мероприятия по кори, в связи с этим были объявлены внеплановые каникулы на указанные дни.
Также Управление Роспотребнадзора по Москве сообщало журналистам, что случай заболевания корью выявлен в Москве у студента РГУ нефти и газа имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения распространения болезни, вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день.

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Теги: 
корь  распространение  вакцинация  Москва  МАИ  Губкинский университет  дистанционное обучение 

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