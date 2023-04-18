МАИ переводит студентов на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори

18 апреля. Mossovetinfo - Московский авиационный институт вводит дистанционный формат обучения для предупреждения распространения кори. Об этом сообщается с Telegram-канале вуза.



"С 19 апреля по 2 мая 2023 года обучение на основной территории МАИ (Волоколамское шоссе, д. 4) будет проходить в дистанционном формате", - говорится в публикации.



Напомним, что с 12 по 16 апреля 2023 года в Губкинском университете проводились противоэпидемиологические мероприятия по кори, в связи с этим были объявлены внеплановые каникулы на указанные дни.

Также Управление Роспотребнадзора по Москве сообщало журналистам, что случай заболевания корью выявлен в Москве у студента РГУ нефти и газа имени Губкина, начато эпидемиологическое расследование, приняты меры для недопущения распространения болезни, вуз будет переведен на дистанционный режим обучения на 21 день.