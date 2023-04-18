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18.04.2023, 17:45
МАИ переводит студентов на дистанционное обучение для предотвращения распространения кори
18 апреля. Mossovetinfo - Московский авиационный институт вводит дистанционный формат обучения для предупреждения ...
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Город (Москва и область)
18.04.2023, 09:07
В Москве начались Дни культурного наследия
18 апреля. Mossovetinfo - 18 апреля в Москве стартуют Дни культурного наследия. Для экскурсий будут открыты здания - па...
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Город (Москва и область)
18.04.2023, 08:36
Поезда на БКЛ московского метро ходят с увеличенными интервалами
18 апреля. Mossovetinfo - Технический сбой произошел в утренний час пик на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы,...