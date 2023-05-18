 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     17.05.2023 06:37

На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД-2  Дептранс  движение  приостановка  меры 

17 мая - Mossovetinfo.ru - На D2 (МЦД-2) и Рижском направлении приостановлено движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на станции Марьина роща. "Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.

Обновлено: Движение на D2 и Рижском направлении в сторону области возобновлено, вводятся в график задержанные поезда.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД-2  Дептранс  движение  приостановка  меры 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

06:51 Происшествия Прокуратура Москвы контролирует привлечение к уголовной ответственности фигуранток купли-продажи малолетнего ребенка

06:37 Город (Москва и область) На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение

20:41 В России Госдума во вторник единогласно денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

20:24 В мире ЗРК Patriot в Киеве поражен гиперзвуковым комплексом "Кинжал" - Минобороны РФ

07:53 Город (Москва и область) Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках

Актуальные материалы

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

09:26 В мире Украина скоро может потерять способность наращивать наземные силы в контрнаступлении - Пентагон

08:49 Город (Москва и область) Горячую линию 117 и проекты для желающих пойти на военную службу по контракту открыло Правительство Москвы

08:47 Мнения Украина вряд ли сможет в 2023 году вытеснить российские войска - генерал Милли

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru