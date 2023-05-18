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Город (Москва и область)
17.05.2023, 06:37
На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение
17 мая - Mossovetinfo.ru - На D2 (МЦД-2) и Рижском направлении приостановлено движение в сторону области из-за остановки с...
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Город (Москва и область)
16.05.2023, 07:53
Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках
16 мая - Mossovetinfo.ru - Павильоны «Здоровая Москва» снова открылись в городских парках и позволяют без предварител...
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Город (Москва и область)
14.05.2023, 10:49
18-21 мая 2023 года на ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль
14 мая - Mossovetinfo.ru - 18-21 мая 2023 года на площади Промышленности ВДНХ пройдет гастрономический фестиваль «РестоМар...