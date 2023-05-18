На МЦД-2 и Рижском направлении приостановлено движение

17 мая - Mossovetinfo.ru - На D2 (МЦД-2) и Рижском направлении приостановлено движение в сторону области из-за остановки состава по техническим причинам на станции Марьина роща. "Вместе с МЖД принимаем меры для скорейшего возобновления движения", - сообщает Дептранс столицы в своем Telegram-канале.



Обновлено: Движение на D2 и Рижском направлении в сторону области возобновлено, вводятся в график задержанные поезда.