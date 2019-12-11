Другие материалы
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Город (Москва и область)
11.12.2019, 09:59
Участок Калининско-Солнцевской линии метро закроют с 19 по 28 декабря
11 декабря. Mossovetinfo.ru – Участок Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Парк Победы» до станции «Деловой центр» закроют для пассажиров с 19 по 28 декабря, сообщает пресс-служба московс...
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Город (Москва и область)
11.12.2019, 09:09
Открыт прием заявок на конкурс изобретателей «Новатор Москвы»
11 декабря. Mossovetinfo.ru – Открыт прием заявок на участие в конкурсе изобретателей «Новатор Москвы», на премию мэра столицы, сообщается на портале mos.ru. Участие в конкурсе могут принять ...
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Город (Москва и область)
11.12.2019, 08:43
На Поклонной горе установят более 50 ледяных скульптур
11 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 50 ледяных скульптур будет установлено на Поклонной горе в рамках традиционного фестиваля «Ледовая Москва», сообщается на портале mos.ru. Фестиваль пройдет...