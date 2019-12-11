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Город (Москва и область)     11.12.2019 08:43

На Поклонной горе установят более 50 ледяных скульптур

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Теги:  Поклонная гора  фестивали  ледяные скульптуры 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 50 ледяных скульптур будет установлено на Поклонной горе в рамках традиционного фестиваля «Ледовая Москва», сообщается на портале mos.ru.

Фестиваль пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. Часть работ будет размещена прямо на улице, другая часть – в двух ледовых шатрах на территории парка.

Главной темой фестиваля – «Великие русские достижения». Представленные ледяные скульптуры будут посвящены архитектурным памятникам, научным открытиям, значимым историческим событиям страны.

Посетители фестиваля увидят ледяные копии Московского Кремля и храма Христа Спасителя, ледовую копию фрегата Петра I «Штандарт», участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, а также переход Суворова через Альпы, Куликовскую битву и другое.

Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:30 до 22:30, в рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, цирковые шоу, карнавальные шествия. Вход на все мероприятия и на площадки фестиваля будет бесплатным.


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Карта места

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Теги: 
Поклонная гора  фестивали  ледяные скульптуры 

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