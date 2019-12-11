11 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 50 ледяных скульптур будет установлено на Поклонной горе в рамках традиционного фестиваля «Ледовая Москва», сообщается на портале mos.ru.



Фестиваль пройдет в парке Победы на Поклонной горе с 28 декабря по 12 января. Часть работ будет размещена прямо на улице, другая часть – в двух ледовых шатрах на территории парка.



Главной темой фестиваля – «Великие русские достижения». Представленные ледяные скульптуры будут посвящены архитектурным памятникам, научным открытиям, значимым историческим событиям страны.



Посетители фестиваля увидят ледяные копии Московского Кремля и храма Христа Спасителя, ледовую копию фрегата Петра I «Штандарт», участок Транссибирской магистрали с первым паровозом, а также переход Суворова через Альпы, Куликовскую битву и другое.



Площадки фестиваля будут работать ежедневно с 11:30 до 22:30, в рамках фестиваля пройдут концерты, спектакли, цирковые шоу, карнавальные шествия. Вход на все мероприятия и на площадки фестиваля будет бесплатным.