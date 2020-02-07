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Город (Москва и область)
07.02.2020, 09:06
Первый в России учебный центр офисов «Мои документы» отмечает пятилетие
7 февраля. Mossovetinfo.ru – Учебный центр офисов «Мои документы» в Строгино, в котором готовят специалистов по предоставлению государственных услуг, отмечает пятилетие свое деятельности, сообщаетс...
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Город (Москва и область)
07.02.2020, 08:56
Температурный рекорд зимы установлен в Москве в ночь на 7 февраля
7 февраля. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро. Сообщается, что на метеостанции ВДНХ была зафи...
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Город (Москва и область)
07.02.2020, 08:40
Около 3 тысяч человек получили жилье по реновации на севере Москвы
7 февраля. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в районах Бескудниковский и Дмитровский в Северном административном округе договора на новое жилье уже заключили около 3 тысяч челове...