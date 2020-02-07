7 февраля. Mossovetinfo.ru – Учебный центр офисов «Мои документы» в Строгино, в котором готовят специалистов по предоставлению государственных услуг, отмечает пятилетие свое деятельности, сообщается на портале mos.ru.



«В 2015 году мы решили создать собственный учебный центр, где специалисты могут обучиться не только предоставлению услуг, но и искусству общения с людьми и стрессоустойчивости. Сегодня такие тренинги наряду с обучением госуслугам проходит каждый вновь пришедший сотрудник. <…> Всего за пять лет работы центров сотрудники прошли более 36 тысяч тестов», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В учебном центре сотрудников офисов госуслуг «Мои документы» учат не только предоставлять госуслуги, но и находить индивидуальный подход к каждому клиенту, гасить конфликты, работать с маломобильными гражданами. Помимо обучения новых сотрудников, в центре проводят тренинги по повышению квалификации уже работающих специалистов.



Если в 2015 году в штате учебного центра было всего три тренера (один психолог и два сотрудника центров госуслуг), то в настоящее время в центре работают 11 специалистов в сфере предоставления госуслуг и 10 тренеров в области искреннего сервиса. В центре разработаны более 60 очных и свыше 190 дистанционных программ повышения квалификации. Организованы практические занятия для студентов Московского городского университета управления Правительства Москвы. А в 2018 году на базе Дворца госуслуг на ВДНХ был открыт филиал учебного центра.