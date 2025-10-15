 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     21.10.2025 10:18

«Поиск по архивам» объединил исторические документы с картой Москвы

21 октября — Mossovetinfo.ru — Благодаря технологии распознавания рукописного текста и интеграции архивных документов с картой Москвы пользователи могут не просто искать имена предков, а видеть, где именно они проживали, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на информацию Мосгорархива.

Также отмечается, что карта с храмами Москвы появилась в сервисе «Поиск по архивам», который помогает собирать данные о предках. Благодаря ей получится быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода. Ранее это можно было сделать только вручную. Для точной привязки нескольких тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам «Яндекс» использовал нейросети. Проект реализован совместно с Главархивом Москвы.

«Обновление “Поиска по архивам” открывает совершенно новые возможности для москвичей и всех пользователей узнать больше о своей семье и глубже погрузиться в историю города. Благодаря технологии распознавания рукописного текста и интеграции архивных документов с картой Москвы можно не просто искать имена предков, а видеть, где именно они проживали. Это значительно упрощает генеалогические исследования и делает их более наглядными. Пользователи могут в один клик открыть карточку прихода и выбрать метрические книги за нужный период. В этих документах отражены судьбы москвичей за последние 250 лет», — рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

В базе сервиса доступно более 20 миллионов страниц исторических документов из архивов Москвы, Московской, Оренбургской, Вологодской, Иркутской, Астраханской и других областей. Кроме того, сервис помогает находить информацию в архивах епархиальных ведомостей, «Советского спорта», «Вечерней Москвы», «Сенатских ведомостей» и других дореволюционных и советских газет.

Карта места

