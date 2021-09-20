17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
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14:58 Общество Зюганов: КПРФ не признает итоги онлайн-голосования в одномандатных округах в Москве
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
14:12 Общество Сергей Миронов назвал «абсолютно легитимными» выборы в Госдуму
17:25 Город (Москва и область) Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии
14:19 Город (Москва и область) Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве
17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах
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