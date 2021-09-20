Результаты выборов в Госдуму по Москве. Партии

20 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известны результаты голосования на выборах в Государственную Думу по партийным спискам в Москве. Данные публикуются после подсчета 99,81 процента протоколов.



По данным Центризбиркома, «Единая Россия» набрала в Москве 36,98% голосов. На втором месте КПРФ - 22,66%. Замыкает тройку «Справедливая Россия - За правду» набравшая 7,34%



В пятерку вошли также «Новые люди» - 7,09% голосов, и ЛДПР - 7,08% голосов.



Выборы проходили с 17 по 19 сентября. В Москве можно было проголосовать как на избирательных участках, так и c помощью дистанционного электронного голосования.