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Город (Москва и область)     30.07.2023 10:47

Собянин: атака украинских беспилотников - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити

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Теги:  Собянин  БПЛА  атака  Москва  Москва-Сити  фасад  повреждение  беспилотник  Минобороны 

30 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА ночью на 30 июля, - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», – написал Сергей Собянин в 4:25 мск.

"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.

Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. 

Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - сообщило Монобороны России в 5:22 мск в своем официальном telegram-канале.

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Теги: 
Собянин  БПЛА  атака  Москва  Москва-Сити  фасад  повреждение  беспилотник  Минобороны 

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