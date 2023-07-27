Собянин: атака украинских беспилотников - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити

30 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале об отсутствии серьезных разрушений и пострадавших при атаке украинских БПЛА ночью на 30 июля, - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити.



«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», – написал Сергей Собянин в 4:25 мск.



"Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве.



Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области.



Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити", - сообщило Монобороны России в 5:22 мск в своем официальном telegram-канале.