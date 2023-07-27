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30.07.2023, 10:47
Собянин: атака украинских беспилотников - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити
30 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале об отсутствии серьезны...
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Город (Москва и область)
28.07.2023, 09:55
В московском регионе Минобороны пресекло террористическую атаку беспилотниками
28 июля — Mossovetinfo.ru — В московском регионе Минобороны ночью на пятницу, 28 июля, пресекло террористическую атак...
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27.07.2023, 12:38
Подлинники документов Пушкина, Лермонтова, Пастернака и других Главархив покажет на Урбанфоруме
27 июля — Mossovetinfo.ru — С 1 августа в Гостином Дворе в рамках работы Московского урбанистического форума можно бу...