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Собянин: для студентов МГТУ им. Баумана построили комплекс «Стрела» и «Спектр»
16 апреля — Mossovetinfo.ru — Для студентов МГТУ им. Баумана построили многофункциональный комплекс «Стрела» и «Спе...
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14.04.2024, 18:04
В Москве фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в 2 раза - Госдума
14 апреля — Mossovetinfo.ru — С открытием сезона проката электросамокатов в Государственную Думу стали поступать мн...
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Город (Москва и область)
12.04.2024, 07:07
С Днём космонавтики поздравил москвичей, космонавтов и работников ракетно-космической отрасли мэр Москвы
12 апреля — Mossovetinfo.ru —— Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической от...