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Город (Москва и область)     16.04.2024 07:04

Собянин: для студентов МГТУ им. Баумана построили комплекс «Стрела» и «Спектр»

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Теги:  МГТУ им. Баумана  строительство  Собянин  Путин 

16 апреля — Mossovetinfo.ru — Для студентов МГТУ им. Баумана построили многофункциональный комплекс «Стрела» и «Спектр» и также в этом году будут построены «Квантум парк» и пять корпусов Центрального кластера МГТУ им. Баумана, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Два здания на Госпитальной набережной вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения.

В корпусе «Спектр» обустроены столовая и центр информации, а в «Стреле» — центр здоровья. Рядом — площадка с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Организованы пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер», - сообщил мэр Москвы.

1 февраля Владимир Путин вместе с Сергеем Собяниным открыли новый комплекс Московского государственного технического университета имени Баумана. «Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб – это половина всего, что было построено в «Бауманке» за все десятилетия. И сегодня мы открываем два корпуса», – сказал Собянин на церемонии открытия .

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Теги: 
МГТУ им. Баумана  строительство  Собянин  Путин 

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