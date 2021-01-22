Собянин считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве

22 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24» назвал незаконным проведение в Москве в субботу, 23 янврая, несогласованной протестной акции.



Также мэр Москвы назвал циничными попытки вовлечь в участие в несанкционированной акции несовершеннолетних и подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона.



