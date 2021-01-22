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Город (Москва и область)     22.01.2021 17:17

Собянин считает недопустимым проведение несанкционированной акции 23 января в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  оппозиция  митинги 

22 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Москва 24» назвал незаконным проведение в Москве в субботу, 23 янврая, несогласованной протестной акции.

Также мэр Москвы назвал циничными попытки вовлечь в участие в несанкционированной акции несовершеннолетних и подчеркнул, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  оппозиция  митинги 

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