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Город (Москва и область)
26.06.2023, 09:42
Собянин: снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции
26 июня — Mossovetinfo.ru — Все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции (КТО), отменены в Мос...
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Город (Москва и область)
26.06.2023, 09:31
Отменен правовой режим КТО в Москве и Московской области
26 июня — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области режим контртеррористической операции отменен руководител...
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Город (Москва и область)
25.06.2023, 07:01
Облачная погода и до 25 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье
24 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами по области небольшой дождь и до 25 градусов тепла ...