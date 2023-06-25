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Город (Москва и область)     26.06.2023 09:42

Собянин: снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции

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Теги:  Собянин  правовой режим КТО  отмена  контртеррористическая операция 

26 июня — Mossovetinfo.ru — Все ограничения, связанные с режимом контртеррористической операции (КТО), отменены в Москве. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции», — написал Собянин.

«Выпускной для школьников проведём 1 июля", — сообщил мэр.

«Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание»,— написал Собянин.

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Теги: 
Собянин  правовой режим КТО  отмена  контртеррористическая операция 

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