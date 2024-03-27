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Город (Москва и область)     29.03.2024 20:07

Собянин утвердил планы озеленения Москвы на 2024 год

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Теги:  Москва  озеленение  2024  план  Собянин  деревья  кустарники 

29 марта — Mossovetinfo.ru —— Более 350 тысяч деревьев и кустарников планируется высадить в 2024 году в Москве в соответствии с планом, утвержденным мэром города Сергеем Собяниным. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

«Правительство Москвы утвердило планы озеленения города на 2024 год. Весной и осенью на улицах, в парках и во дворах планируется высадить свыше 350 тыс. деревьев и кустарников. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Часть деревьев и кустарников высадят в рамках программы озеленения вылетных магистралей и крупных улиц. Кроме того, Москва примет участие во всероссийской эколого-патриотической акции «Сад памяти», которая началась 18 марта. Ее цель – высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны», – сообщают городские власти.

Деревья и кустарники для столичных улиц, набережных, магистралей подбираются так, чтобы они имели привлекательный вид с весны до глубокой осени. Концептуальные решения разрабатываются в соответствии со стилистикой и историческим контекстом улицы. При разработке проекта озеленения также учитывается наличие коммуникаций. Если в каком-то месте невозможно высадить крупномерное дерево, то там появятся кустарники или деревья в кадках.

В настоящее время при планировании озеленения предпочтение отдается породам, которые хорошо адаптируются в городских условиях, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы. Для высадки в мегаполисе больше всего подходят липы разных сортов. Декоративные яблони и клены тоже хорошо приживаются в столице и украшают тенистые аллеи. Есть на улицах Москвы и каштаны, вязы, березы, дубы. Для территорий, где обычно нет сильного ветра, часто выбирают ели, сосны, пихты и лиственницы.

Всего в столице с 2011–2023 годах было высажено свыше 12,8 млн деревьев и кустарников.

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Карта места

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Теги: 
Москва  озеленение  2024  план  Собянин  деревья  кустарники 

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