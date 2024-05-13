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Город (Москва и область)
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Столичный бизнес привлекут к комплексному сезонному оформлению Москвы — Собянин
17 мая — Mossovetinfo.ru — Московские власти совместно со столичным бизнесом планируют в ближайшие годы благоустрои...
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Город (Москва и область)
14.05.2024, 08:11
С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте
14 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте - подорожают разовые билеты, и...
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Город (Москва и область)
13.05.2024, 08:00
Строительство трёх станций новой Троицкой линии метро выходит на финишную прямую - Собянин
13 мая — Mossovetinfo.ru — Строительство станций «Новаторская», «Бачуринская», «ЗИЛ» Троицкой линии метро выходит н...