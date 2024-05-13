17 мая — Mossovetinfo.ru — Московские власти совместно со столичным бизнесом планируют в ближайшие годы благоустрои...

14 мая — Mossovetinfo.ru — С 20 мая в Москве подорожает проезд в общественном транспорте - подорожают разовые билеты, и...