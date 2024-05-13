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Город (Москва и область)     17.05.2024 08:09

Столичный бизнес привлекут к комплексному сезонному оформлению Москвы — Собянин

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Теги:  Москва  столица  улицы  туризм  привлекательность  безопасность  бизнес  гранты  Собянин  власть  эффективность 

17 мая — Mossovetinfo.ru — Московские власти совместно со столичным бизнесом планируют в ближайшие годы благоустроить и обеспечить комплексное сезонное оформление 3,5 тысяч улиц Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Комфортные и безопасные улицы, яркие, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют горожан и привлекают многочисленных туристов, отмечает мэр.

Будут реализованы четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве города привлекательнее:

— Гранты за использование инноваций направлены на внедрение разработок и технологий, включённых в Перечень инновационной продукции. Размер гранта будет доходить до 3 млн рублей.

— Гранты первым ста — конкурс, который позволит компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и поможет ускорить сезонное оформление города. Вплоть до 2 млн рублей получат первые участники-предприниматели.

— Конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. В разных номинациях премия составит от 1 до 3 млн рублей.

— Городской конкурс на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса в 2024-м. Размер приза — от 2 до 5 млн рублей.

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Карта места

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Теги: 
Москва  столица  улицы  туризм  привлекательность  безопасность  бизнес  гранты  Собянин  власть  эффективность 

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