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Город
15.01.2018, 18:53
В Москве построят три детских сада-трансформера
В Москве в 2018 году откроют три здания-трансформера, которые строятся как блоки начальных классов, а необходимости могут быть переделаны в детские сады. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте ...
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Город
15.01.2018, 16:41
Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»
Таганский суд Москвы в понедельник отклонил иск муниципального депутата Ильи Яшина к мэру столицы Сергею Собянину в связи с отказом властей согласовать проведение мероприятия «День свободных выбо...
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Город
15.01.2018, 14:32
Собянин открыл в Москве первый флагманский центр «Мои документы»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый флагманский центр государственных услуг «Мои документы». Он расположен ТРЦ «Афимолл-Сити» на Пресненской набережной. В новом МФЦ 51 окно приема, в нем раб...