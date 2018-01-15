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Город     15.01.2018 16:41

Суд отклонил иск Яшина к Собянину из-за «Дня свободных выборов»

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Теги:  Сергей Собянин  Илья Яшин  суд 

Таганский суд Москвы в понедельник отклонил иск муниципального депутата Ильи Яшина к мэру столицы Сергею Собянину в связи с отказом властей согласовать проведение мероприятия «День свободных выборов» 23 декабря 2017 года.

Яшин был инициатором проведения в Лермонтовском переулке праздника «День свободных выборов», который не был согласован московскими властями, а также был запрещен судом.

В итоге, Яшина признали виновным в нарушении правил организации публичного мероприятия за проведение акции в Лермонтовском сквере и оштрафовали.

Первоначально мероприятие планировалось как районный праздник «День свободных выборов», однако формат мероприятия был изменен на «собрание граждан».

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Теги: 
Сергей Собянин  Илья Яшин  суд 

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