 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     15.03.2024 09:45

Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  выборы  президент  выборы президента РФ  электронное голосование  ДЭГ  Костырко  электронная очередь 

15 марта — Mossovetinfo.ru — Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании, разработчики создали специальный режим электронной очереди, - сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко.

«Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке.

Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно.

Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее», - передает слова Костырко Общественный штаб по выборам 2024 в Москве.

Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах Президента России в столице в первые минуты голосования. а к 9:26 мск полмиллиона московских избирателей отдали свой электронный голос на выборах Президента России.

Голосование по прямой ссылке elec.mos.ru будет доступно до 20:00 17 марта с территории России, сделать свой выбор онлайн можно будет даже ночью – в любой удобный момент.

Также в электронной системе можно проголосовать при помощи терминала электронного голосования, на любом удобном участке в Москве.

Проголосовать за своего кандидата можно в течение трех дней — 15, 16 или 17 марта и используя традиционный бюллетень.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  выборы  президент  выборы президента РФ  электронное голосование  ДЭГ  Костырко  электронная очередь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

09:45 Город (Москва и область) Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании

22:28 Происшествия Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за акции в полдень 17 марта на избирательных участках

11:45 В мире Европарламент отказался продлить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции

11:09 Мнения Глава ЦИК заявила, что выборы президента впервые пройдут в токсичной международной атмосфере

10:53 Происшествия ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС

Актуальные материалы

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

11:57 В России Совет Федерации России назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

23:40 В мире Путин: мы хотим жить в открытом, справедливом, безопасном мире

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru