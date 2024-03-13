Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании

15 марта — Mossovetinfo.ru — Цифровые системы Москвы справляются с беспрецедентной нагрузкой на электронном голосовании, разработчики создали специальный режим электронной очереди, - сообщил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко.



«Мы ожидали, что желающих проголосовать в первые часы будет очень много и заранее подготовились. Разработчики создали специальный режим электронной очереди. В него страница голосования переходит при повышенной нагрузке.



Это сделано, чтобы голос каждого был записан корректно, а система работала стабильно.



Электронная очередь – запланированный, нормальный алгоритм. Если вы в нее попали – нужно просто немного подождать или вернуться к голосованию позднее», - передает слова Костырко Общественный штаб по выборам 2024 в Москве.



Порядка 200 тысяч человек проголосовали электронно на выборах Президента России в столице в первые минуты голосования. а к 9:26 мск полмиллиона московских избирателей отдали свой электронный голос на выборах Президента России.



Голосование по прямой ссылке elec.mos.ru будет доступно до 20:00 17 марта с территории России, сделать свой выбор онлайн можно будет даже ночью – в любой удобный момент.



Также в электронной системе можно проголосовать при помощи терминала электронного голосования, на любом удобном участке в Москве.



Проголосовать за своего кандидата можно в течение трех дней — 15, 16 или 17 марта и используя традиционный бюллетень.

