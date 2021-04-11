Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 1 по 23 мая

11 апреля. Mossovetinfo.ru – С 1 по 23 мая не будет движения на участке «Дубровка» - «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом сообщает департамент транспорта.



Метро не будет работать в связи с прокладкой тоннеля Большой кольцевой линии. По правилам безопасности необходимо приостановить пассажирское движение.



В связи с закрытием участка власти разрабатывают несколько альтернативных схем движения. Всего планируем задействовать около 200 автобусов-гармошек.