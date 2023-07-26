В московском регионе Минобороны пресекло террористическую атаку беспилотниками

28 июля — Mossovetinfo.ru — В московском регионе Минобороны ночью на пятницу, 28 июля, пресекло террористическую атаку беспилотниками



"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 4:08 утра в своем telegram-канале.



Позднее Минобороны в своем telegram-канале сообщило, что "сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".



"Средствами ПВО БПЛА уничтожен.



В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - также говорится в сообщении Минобороны.