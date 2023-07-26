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Город (Москва и область)     28.07.2023 09:55

В московском регионе Минобороны пресекло террористическую атаку беспилотниками

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Теги:  Москва  Московская область  БПЛА  беспилотники  атака  Собянин  Минобороны  ПВО 

28 июля — Mossovetinfo.ru — В московском регионе Минобороны ночью на пятницу, 28 июля, пресекло террористическую атаку беспилотниками

"Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений и пострадавших нет", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в 4:08 утра в своем telegram-канале.

Позднее Минобороны в своем telegram-канале сообщило, что "сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области".

"Средствами ПВО БПЛА уничтожен.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - также говорится в сообщении Минобороны.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  БПЛА  беспилотники  атака  Собянин  Минобороны  ПВО 

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