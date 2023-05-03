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Город (Москва и область)
03.05.2023, 18:35
В Московской области действует запрет на запуск беспилотников (БПЛА)
3 мая. Mossovetinfo.ru - В Московской области с апреля введен и действует запрет на запуск беспилотных летательных ап...
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Город (Москва и область)
03.05.2023, 14:00
Время перекрытия улиц в Москве в четверг 4 мая 2023 года
3 мая, Mossovetinfo.ru - Часть улиц, в том числе в Москвы, включая Тверскую и Охотный ряд, будет временно перекрыта для ...
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Город (Москва и область)
03.05.2023, 06:57
Собянин: в Программу реновации включили 12 новых стартовых площадок (адреса)
3 мая. Mossovetinfo.ru - 12 адресов стартовых площадок в 9 районах столицы включено в Программу реновации в Москве, их з...