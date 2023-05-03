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Город (Москва и область)     03.05.2023 18:35

В Московской области действует запрет на запуск беспилотников (БПЛА)

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Теги:  беспилотники  БПЛА  Московская область  Москва  полет  запрет 

3 мая. Mossovetinfo.ru - В Московской области с апреля введен и действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"На заседании Оперативного штаба Московской области в апреле 2023 года было принято решение о запрете выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов над территорией Подмосковья. Исключение сделано только для авиационных работ, проводимых оперативными службами и органами государственной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил сегодня "о введении с сегодняшнего дня запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов в городе Москве, за исключением БПЛА, используемых по решениям органов государственной власти".

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Теги: 
беспилотники  БПЛА  Московская область  Москва  полет  запрет 

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