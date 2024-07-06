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Город (Москва и область)     09.07.2024 08:16

В Москве создан единый цифровой контур здравоохранения

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Теги:  медицина  цифровизация  искусственный интеллект  ЕМИАС  диагноз  Собянин  власть  эффективность 

9 июля — Mossovetinfo.ru — Цифровизация московского здравоохранение помогает не только решить проблему очередей в поликлиниках, но и повышает качество диагностики и лечения рассказал на своем персональном сайте-блоге мэр Москвы Сергей Собянин .

«На старте цифровизации мы планировали лишь решить проблему очередей и навести порядок в поликлиниках. Но очень скоро стало понятно, что «цифра» ощутимо повышает качество диагностики и лечения людей. Замена аналогового оборудования на цифровую технику позволила создать единый цифровой контур московского здравоохранения. Запись к врачам, медицинские карты пациентов, плановые и экстренные госпитализации, назначения и рецепты, прививки, результаты исследований и анализов и множество другой медицинской информации – все это теперь аккумулируется ЕМИАС и доступно врачам городских больниц и поликлиник в режиме онлайн», – отметил мэр.

На основе информации о жалобах, анамнезе с учетом пола и возраста пациента сервис рекомендует врачу три наиболее вероятных предварительных диагноза.

При постановке заключительного диагноза ИИ анализирует актуальные жалобы на здоровье, протоколы осмотров, результаты анализов и исследований за последние два года.

В настоящее время в цифровом формате работают городские поликлиники, скорая помощь и 17 больниц.

К ЕМИАС постепенно присоединяются и федеральные клиники, в которых ежегодно получают медицинскую помощь тысячи москвичей.

«Всего за десять с небольшим лет «цифра» стала неотъемлемой частью московской медицины. Каждый новый умный сервис, внедренный в городских больницах и поликлиниках, – это прямой вклад в улучшение качества лечения москвичей», – отмечает Сергей Собянин.

Доступ к электронной медицинской карте получил каждый второй москвич, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале в марте 2020 года.

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Теги: 
медицина  цифровизация  искусственный интеллект  ЕМИАС  диагноз  Собянин  власть  эффективность 

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