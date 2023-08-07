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Город (Москва и область)     09.08.2023 14:42

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 43 человека - губернатор

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Теги:  взрывы  Сергиев Посад  Московская область  Загорский оптико-механический завод 

9 августа — Mossovetinfo.ru — На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде (Московская область) в 10:40 произошел взрыв, пострадали 43 человек, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии, под завалами могут находиться 5 человек, сообщает губернатор Московской области. На месте происшествия в Сергиевом Посаде работают 23 бригады скорой помощи и другие службы, ведомства.

Официальные источники сообщают:

Губернатор Москвовской области Андрей Воробьев в 12:11 мск в своем telegram-канале сообщил:
"Сейчас на месте взрыва в Сергиевом Посаде идет разбор завалов. Знаем, что ЧП произошло в 10:40 в металлическом ангаре 40х40 метров. Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского опteтико-механического завода. Службы докладывают о 31 пострадавшем, среди них трое с тяжелыми ранениями, они в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 человек, им оказывается необходимая помощь.
Для безопасности людей из всех зданий и цехов ЗОМЗ эвакуировали, также эвакуировали ближайший детский сад.
В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» - выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла.
Работает горячая линия, куда можно обратиться за информацией:
84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510";

МЧС России, Главное управление по Московской области, в 12:17 мск в своем telegram-канале сообщило:
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют последствия происшествия в Подмосковье
В Сергиев-Посаде в пострадавшем ангаре с пиротехникой проводится тушение очагов пожара на площади 50 квадратных метров.
К медикам обратились 25 человек, из них двое госпитализированы.
Дальнейшая информация уточняется".

В 13:24 Андрей Воробьев сообщил:
"В районную больницу Сергиева Посада поступили 43 человека. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.
Под завалами могут находиться 5 человек. Сейчас на месте взрыва работают 23 бригады скорой и 5 бригад медицины катастроф, подключили и санавиацию.
В больнице также усилили бригады экстренной помощи. Мы создали резерв из 40 коек, в том числе 10 реанимационных".

Также СМИ сообщают, что в нескольких домах в разных районах города выбило стекла, Троице-Сергиева лавра не пострадала.

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Карта места

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Теги: 
взрывы  Сергиев Посад  Московская область  Загорский оптико-механический завод 

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