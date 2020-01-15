Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.01.2020 08:47

В Москве 21 января стартует краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  краудсорсинг-проект  МЦД 

15 января. Mossovetinfo.ru – Москвичей приглашают принять участие в краудсорсинг-проекте «Московские центральные диаметры», который будет запущен 21 января на площадке crowd.mos.ru.

В рамках проекта в течение 10 дней москвичи смогут обсудить вопросы развития МЦД. Проект будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Отобранные экспертами идеи жителей будут реализованы.

Участники проекта смогут высказать мнение по вопросам наполнения станций, комфорт пребывания в поездах, информирование и навигация на станциях и в поездах МЦД. Также москвичи смогут рассказать какие мероприятия им было бы интересно увидеть в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала, обсудят оформление поездов МЦД, выскажутся о возможных способах информирования пассажиров.

В качестве экспертов на проекте выступят глава департамента транспорта столицы, заммэра Москвы Максим Ликсутов и его первый заместитель Гамид Булатов, начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов, первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и другие.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
краудсорсинг-проект  МЦД 

Возврат к списку

Лента новостей

09:04 Город (Москва и область) ВДНХ в 2019 году посетили более 33 миллионов человек

08:47 Город (Москва и область) В Москве 21 января стартует краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры»

08:26 Власть Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному Собранию

16:59 Город (Москва и область) Более 46 тысяч человек воспользовались онлайн-сервисом по программе реновации

16:31 Происшествия Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Актуальные материалы

12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек

17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира

13:46 Город (Москва и область) Строительство Северо-Восточной хорды завершат в 2022 году

08:37 Город (Москва и область) Фестиваль «Путешествие в Рождество» продлили до конца января

13:02 В России В Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для автомобилистов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru