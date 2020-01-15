15 января. Mossovetinfo.ru – Москвичей приглашают принять участие в краудсорсинг-проекте «Московские центральные диаметры», который будет запущен 21 января на площадке crowd.mos.ru.



В рамках проекта в течение 10 дней москвичи смогут обсудить вопросы развития МЦД. Проект будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Отобранные экспертами идеи жителей будут реализованы.



Участники проекта смогут высказать мнение по вопросам наполнения станций, комфорт пребывания в поездах, информирование и навигация на станциях и в поездах МЦД. Также москвичи смогут рассказать какие мероприятия им было бы интересно увидеть в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала, обсудят оформление поездов МЦД, выскажутся о возможных способах информирования пассажиров.



В качестве экспертов на проекте выступят глава департамента транспорта столицы, заммэра Москвы Максим Ликсутов и его первый заместитель Гамид Булатов, начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов, первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и другие.