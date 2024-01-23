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Город (Москва и область)     26.01.2024 12:08

ВДНХ запускает информационный проект для китайских туристов – заммэра Сергунина

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Теги:  ВДНХ  Китай  КНР  туристы  год культуры России и Китая  Наталья Сергунина 

26 января — Mossovetinfo.ru — На ВДНХ стартует новый информационный проект, который позволит китайским путешественникам узнать больше о том, что предлагает главная выставка страны туристам. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, отметив что 2024-й и 2025-й станут совместными Годами культуры России и Китая.

«ВДНХ — одно из самых популярных мест притяжения иностранных туристов в столице. Сюда приезжают для знакомства с уникальными памятниками архитектуры, культурой, гастрономией и традициями народов России. Новый проект поможет гражданам Китая узнать больше об истории выставки, выбрать интересные экскурсии и мероприятия», — сообщает Наталья Сергунина.

Для туристических групп подготовили печатный буклет «ВДНХ для гостей из Китая», который можно получить бесплатно в популярных столичных отелях, и отдельный раздел на официальном сайте выставки на китайском языке (есть и версия на русском языке).

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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  Китай  КНР  туристы  год культуры России и Китая  Наталья Сергунина 

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