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ВДНХ запускает информационный проект для китайских туристов – заммэра Сергунина
26 января — Mossovetinfo.ru — На ВДНХ стартует новый информационный проект, который позволит китайским путешественн...
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25.01.2024, 10:21
Собянин: Москва – столица российского студенчества
25 января — Mossovetinfo.ru — Более 900 тыс. человек обучается в вузах и колледжах столицы, сообщил мэр Москвы Сергей С...
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Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года - Собянин
23 января — Mossovetinfo.ru — Больше 380 км автодорог и 40 пешеходных переходов построено в ТиНАО с 2012 года, сообщил мэр ...