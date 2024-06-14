Вечером москвичей ожидает сильный ливень

18 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером 18 июня москвичей ожидает ливень, местами может выпасть до 40 мм осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.



«День 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе. В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя. Количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5–10 мм, а местами – 20–40 мм. Наибольшая интенсивность осадков придется на период 12:00–18:00», - сообщила Позднякова.