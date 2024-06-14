 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     18.06.2024 11:21

Вечером москвичей ожидает сильный ливень

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  прогноз  синоптик  ливень  гроза 

18 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером 18 июня москвичей ожидает ливень, местами может выпасть до 40 мм осадков, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«День 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе. В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя. Количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5–10 мм, а местами – 20–40 мм. Наибольшая интенсивность осадков придется на период 12:00–18:00», - сообщила Позднякова.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  прогноз  синоптик  ливень  гроза 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:21 Город (Москва и область) Вечером москвичей ожидает сильный ливень

18:03 Город (Москва и область) За медицинской помощью из-за ботулизма в Москве обратился уже 121 человек

15:36 В мире Путин назвал условия для мира и прекращения боевых действий на Украине

09:34 Мнения Три причины неправильности повышения пошлин ЕС на китайские электромобили - Комментарий «Синьхуа»

08:54 Город (Москва и область) Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах столицы 15 и 16 июня

Актуальные материалы

12:25 Город (Москва и область) Назначены выборы депутатов Мосгордумы восьмого созыва

09:22 Город (Москва и область) Новый проект «Лето в Москве» объединит все сезонные фестивали и мероприятия города

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru