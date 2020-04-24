24 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не собираются в дни майских праздников смягчать ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова.



«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости», - заявил Данчиков.



Также Данчиков отметил, что сейчас на улицах Москвы находятся слишком много людей, в том числе молодежи, при том, что до 50% попадающих в больницы зараженных коронавирусом москвичей – как раз молодежь.



Режим самоизоляции был введен в Москве 29 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина. На 24 апреля в Москве выявлено 36 867 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2735 человека, скончались – 325.