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Город (Москва и область)     24.04.2020 13:41

Власти Москвы не собираются смягчать ограничительные меры в майские праздники

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Теги:  ограничения  самоизоляция  майские праздники 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не собираются в дни майских праздников смягчать ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова.

«Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идёт ежедневный прирост заболеваемости», - заявил Данчиков.

Также Данчиков отметил, что сейчас на улицах Москвы находятся слишком много людей, в том числе молодежи, при том, что до 50% попадающих в больницы зараженных коронавирусом москвичей – как раз молодежь.

Режим самоизоляции был введен в Москве 29 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина. На 24 апреля в Москве выявлено 36 867 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2735 человека, скончались – 325.


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Теги: 
ограничения  самоизоляция  майские праздники 

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