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Город (Москва и область)
24.04.2020, 13:41
Власти Москвы не собираются смягчать ограничительные меры в майские праздники
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы не собираются в дни майских праздников смягчать ограничительные меры, введенные в Москве в связи с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ...
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Город (Москва и область)
24.04.2020, 12:05
Соцработники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч заявок от москвичей на самоизоляции
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Социальные работники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч заявок от москвичей, находящихся на самоизоляции, сообщила журналистам заммэрам Москвы Анастасия Ракова. ...
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Город (Москва и область)
24.04.2020, 11:09
Москву не будут украшать к 1 мая
24 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с пандемией коронавируса власти Москвы приняли решение отказаться от украшения города к 1 мая, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Отменена трансляция по...