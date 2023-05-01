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Город (Москва и область)     03.05.2023 14:00

Время перекрытия улиц в Москве в четверг 4 мая 2023 года

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Теги:  транспорт  движение  ограничение  перекрытия  Москва  парковки  май 

3 мая, Mossovetinfo.ru - Часть улиц, в том числе в Москвы, включая Тверскую и Охотный ряд, будет временно перекрыта для движения транспорта 4 мая, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Движение будет закрыто:
- с 16:30 мск на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;
- с 17:30 - на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;
- с 22:30 мск - на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, 2-я Брестская, Новый Арбат, а также на Волгоградском проспекте.

Кроме того, с 00:01 мск 3 мая до 13:00 мск 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.

Также с 16:30 мск 4 мая до 3:00 мск 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.

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Карта места

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Теги: 
транспорт  движение  ограничение  перекрытия  Москва  парковки  май 

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