Время перекрытия улиц в Москве в четверг 4 мая 2023 года

3 мая, Mossovetinfo.ru - Часть улиц, в том числе в Москвы, включая Тверскую и Охотный ряд, будет временно перекрыта для движения транспорта 4 мая, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.



Движение будет закрыто:

- с 16:30 мск на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на части Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара;

- с 17:30 - на улицах Тверская, Петровка, Охотный ряд, Солянка, Моховая, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных;

- с 22:30 мск - на улицах Большая Садовая, Новый Арбат и на Большом Каменном мосту, 2-я Брестская, Новый Арбат, а также на Волгоградском проспекте.



Кроме того, с 00:01 мск 3 мая до 13:00 мск 9 мая в местах ограничений запрещена парковка.



Также с 16:30 мск 4 мая до 3:00 мск 5 мая в переулках Маяковского и Марксистский, а также на улицах Александра Солженицына и Таганская будет организовано двустороннее движение.