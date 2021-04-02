 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     02.04.2021 12:58

Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  метрополитен  строительство  вестибюли  Люблинско-Дмитровская линия 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Северный вестибюль станции метро «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии откроют для пассажиров в 2022 году, сообщается на официальном сайте Стрйокомплекса Москвы.

Сейчас в вестибюле проходят работы по строительству эскалаторного тоннеля. Работы проходят в сложных условиях, с притоком воды до 270 кубометров в час.

Новый вестибюль станции «Окружная» будет сопряжен с одноименными станциями МЦК и МЦД-1, кроме того, на станции МЦД-1 Окружная можно сеть в аэроэкспресс до Шереметьево.

Станция метро «Окружная» была открыта в 2018 году в составе участка Люблинско-Дмитровской линии «Петровско-Разумовская» – «Селигерская». Станция была открыта с одним вестибюлем, который выходит к Дмитровскому шоссе.

В настоящее время на Люблинско-Дмитровской линии строится новый участок, который будет состоять из трех станций: «Физтех», «Лианозово» и «Улица 800-летия Москвы». Участок планируется открыть для пассажиров в 2023 году.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  метрополитен  строительство  вестибюли  Люблинско-Дмитровская линия 

Возврат к списку

Лента новостей

13:51 В России Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель

12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году

12:47 Происшествия Мужчина избил полицейского на северо—западе Москвы

12:09 Мнения Гинцбург: победить пандемию COVID-19 к осени не удастся

11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов

Актуальные материалы

22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов

12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru