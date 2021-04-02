13:51 В России Начались испытания вакцины от коронавируса в виде капель
12:58 Город (Москва и область) Второй вестибюль станции метро «Окружная» откроют в 2022 году
12:47 Происшествия Мужчина избил полицейского на северо—западе Москвы
12:09 Мнения Гинцбург: победить пандемию COVID-19 к осени не удастся
11:30 В России Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен до 120 процентов
22:06 Город (Москва и область) По программе реновации передано под заселение более 80 домов
12:15 В мире Попытка снять контейнеровоз с мели в Суэцком канале провалилась
23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права
09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов
13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального
08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19