3 сентября. Mossovetinfo.ru – Действующий мэр Москвы Сергей Собянин может набрать на предстоящих выборах мэра столицы около 70%, следует из последних результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Прогнозируемый результат Собянина вырос с 65,5% до 69,4% по сравнению с предыдущим опросом (6-10 августа). Второе место занимает Вадим Кумин (КПРФ) – его прогнозируемый результат увеличился с 10,1% до 13,2%.



Прогнозируемый результат остальных кандидатов снизился. Михаила Дегтярева (ЛПДР) - с 11,1% до 7,8%, Ильи Свиридова («Справедливая Россия») – с 7,1% до 6,5%, Михаила Балакина («Союз горожан») – с 4,3% до 1,4%.



Прогноз явки на предстоящих выборах составляет 31,8%, что соответствует уровню предыдущих выборов мэра Москвы, которые прошли в 2013 году.



При этом, 16% из тех, кто точно намерены принять участие в выборах, пока не решили, за кого будут голосовать.

Опрос был проведен 28-30 августа. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.