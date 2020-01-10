10 января. Mossovetinfo.ru – С 2020 года заявление на соцобслуживание можно подать в центрах госуслуг «Мои документы» без привязки к месту жительства, сообщается на портале mos.ru.
При этом срок принятия решения о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому остался прежним – 10 рабочих дней. За это время специалисты рассмотрят заявление и проверят документы, а социальный инспектор посетит того, кто запрашивает услугу на дому и определит в каком именно виде социальной помощи тот нуждается.
«С января жители могут оформить услугу в центрах «Мои документы», что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга, как и многие другие, которые мы перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту — семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте», - рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Ракова также сообщила, что ежегодно заявления об обслуживании на дому подают около 30 тысяч москвичей.
Всего в Москве на надомном обслуживании находится 128 тысяч горожан. Социальные работники регулярно помогают им выйти на прогулку, приносят домой продукты, помогают с уборкой и приготовлением пищи.
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